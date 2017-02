Una festa in maschera per adulti in occasione del Carnevale per poco non finiva in tragedia nella notte tra sabato e domenica in un locale di Oniferi, in provincia di Nuoro. Un ragazzo di Illorai, il 23enne Elia Muredda, che era a Oniferi insieme ad alcuni amici per partecipare alla serata, infatti è stato gambizzato da un suo coetaneo durante un diverbio a causa di una ragazza. Il 23enne è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco dopo essere stato attratto all'esterno del locale ed è rimasto ferito alle gambe ma fortunatamente non è in perioca di vita.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della squadra mobile di Nuoro che sono giunti sul posto e ora stanno indagando sull'accaduto, il tutto sarebbe avvenuto alle prime luci dell'alba di domenica. Il 23enne sarebbe stato chiamato fuori per un chiarimento da un giovane ventenne di Gavoi che l'avrebbe prima accusato di aver infastidito la sua ragazza e infine avrebbe tirato fuori una pistola semiautomatica sparandogli diversi colpi alle gambe e dandosi alla fuga. Il 23enne è stato raggiunto da due proiettili, alla coscia e al femore, ed è stato soccorso dai suoi amici che lo hanno portato al pronto soccorso dell'ospedale San Francesco di Nuoro.

Grazie alle testimonianze della vittima e degli altri presenti, la polizia ha subito identificato il presunto responsabile della sparatoria che è stato arrestato e ha confessato tutto. Dopo l'arresto ha anche condotto gli agenti nel luogo dove aveva nascosto la pistola, una semiautomatica cal. 7,65 di provenienza spagnola sula quale son ora in corso accertamenti. Per lui si sono aperte le porte del carcere nuorese di Badu' e Carros dove martedì sarà interrogato dal Gip. il ventenne deve rispondere dei reati di lesioni gravi, porto illegale di arma in luogo pubblico e detenzione di arma clandestina. Denunciato a piede libero per concorso in lesioni aggravate anche un suo amico che era con lui al momento degli spari.