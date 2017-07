Un diverbio per una precedenza in strada si è trasformato in tragedia nello stato della Pennsylvania, in Usa. Al culmine di una breve lite con un'automobilista, un uomo al volante di un furgone ha estratto la sua pistola e ha fatto fuoco dal suo mezzo verso la vettura, uccidendo sul colpo una ragazza di soli 18 anni prima di fuggire. Dopo gli accertamenti investigativi, però, la polizia ha identificato il mezzo e di conseguenza anche l'aggressore prelevandolo dalla sua casa di Trainer e arrestandolo.

Si tratta del 28enne David Desper, ora accusato dell'omicidio della 18enne Bianca Robeson. Durante la perquisizione in casa dell'uomo, la polizia ha anche rinvenuto la presunta arma del delitto, una pistola che era in camera da letto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, entrambi gli automobilisti stavano cercando di cambiare corsia quando le due auto hanno rischiato di scontrarsi all'intersezione di due autostrade. L'uomo avrebbe iniziato a urlare contro la ragazza e in poco tempo, sempre al volante, avrebbe estratto la pistola facendo fuoco attraverso il finestrino e colpendo alla testa la 18enne