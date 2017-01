Drammatico episodio questa mattina all'alba a Genova, in corso Buenos Aires, alla Foce. All'interno di un panifico della zona, "Il granaio", dove da alcune ore erano al lavoro alcune persone, è scoppiata una violenta lite tra il titolare dell'attività commerciale e un suo dipendete, purtroppo poi sfociata in un sanguinoso omicidio. Il titolare, un 34enne di origine albanese, infatti ad un certo punto avrebbe afferrato un coltello scagliandosi contro il rivale, un giovane 29enne ivoriano suo dipendente, colpendolo al torace. La tragedia sarebbe avvenuta intorno alle 5 e, secondo le prime informazioni, sarebbe stato poi lo stesso 34enne ad allertare i soccorsi con una chiamata di emergenza al 118 dopo aver capito la gravità del fatto.

Purtroppo quando l'ambulanza del 118 è giunta sul posto per il 29enne ormai non c'era più nulla da fare. L'uomo era già morto e i medici no hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Sul posto subito dopo sono intervenuti anche gli uomini delle volanti della questura che hanno tratto in arresto il panettiere. Sul luogo del delitto anche la polizia scientifica per tutti i rilievi del caso che aiuteranno gli inquirenti a stabilire l'esatta dinamica dei fatti. I motivi della lite scaturita poi nel gesto omicida sono ora al vaglio della squadra mobile del capoluogo ligure, dai primi accertamenti pare che i due avessero iniziato a discutere per questioni lavorative.