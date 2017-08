È stata ritrovata viva Lisa Theris, una ragazza di venticinque anni che risultava dispersa dal 23 luglio scorso. La giovane, una studentessa di radiologia, è sopravvissuta in una foresta di Midland, in Alabama, mangiando solo bacche e funghi selvatici e bevendo l’acqua di un ruscello e delle pozze. In questi giorni ha perso circa ventidue chili e quando l’hanno ritrovata il suo corpo era ricoperto di graffi e morsi. Lisa non aveva nulla con sé, né un telefono né la sua borsa. A permettere dopo quasi un mese il ritrovamento della giovane è stata una automobilista che l’ha vista sul ciglio di una strada: Lisa aveva finalmente trovato la via d’uscita dal bosco. “Una donna ha visto qualcosa muoversi tra i cespugli mentre guidava – ha raccontato lo sceriffo – Si è fermata e ci ha chiamati per avvisarci che aveva ritrovato la ragazza scomparsa, viva”. “Non abbiamo ancora capito come sia andata”, ha detto ancora la polizia che ha aggiunto che nei prossimi giorni, quando la giovane starà meglio, le faranno domande più precise.

Secondo quanto emerso finora, quando è scomparsa la venticinquenne si trovava in compagnia di due uomini di trentuno e trentasei anni che avevano deciso di fare una rapina in una rimessa di caccia: quando la ragazza lo ha scoperto sarebbe scappata e si sarebbe persa. I due uomini, ritrovati con 40000 dollari di refurtiva, erano stati arrestati e interrogati sulla scomparsa di Lisa Theris, ma non avevano fornito elementi utili per ritrovarla. “È indebolita, addolorata, emaciata” – ha spiegato la sorella di Lisa – “siamo fortunati che sia viva, è forte ed è riuscita a resistere così tanto tempo”. “È forte, scherza come sempre: le prossime settimane saranno difficili, ma lei affronta tutto come un soldato”, ha aggiunto il fratello che ha postato su Facebook una foto della ragazza sopravvissuta: “28 giorni nel mezzo della natura selvaggia e Lisa è ancora in piedi, la persona più forte che conosca”.