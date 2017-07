Le autorità tedesche hanno confermato che la ragazza arrestata dalle forze irachene a Mosul e accusata di essere una combattente dello Stato Islamico è Linda Wenzel, una adolescente della Sassonia. Linda, sedici anni, era scomparsa nel luglio dello scorso anno da Pulsnitz, una città vicina a Dresda, dopo essersi convertita all’Islam. La giovane è apparsa in un video diffuso lo scorso fine settimana con dei soldati iracheni a Mosul, in Iraq, città fino a poco tempo fa sotto il completo controllo dell’Isis e riconquistata di recente. La sedicenne tedesca è stata arrestata insieme ad altre venti combattenti provenienti da Russia, Turchia, Canada, Libia e Siria. Si trovavano in un bunker sotterraneo scavato sotto la città vecchia di Mosul. Linda sarebbe già vedova di guerra del miliziano ceceno che l'estate di un anno fa l'ha convinta a lasciare il suo Paese. Prima di partire per la Siria la giovane viveva con la madre a Pulsnitz: si era già avvicinata da tempo all’Islam ma aveva nascosto alla famiglia il fatto di essersi convertita.

Linda ha lasciato la Germania nel luglio del 2016.

Poi il primo luglio 2016 scomparve: Linda scrisse un messaggio alla madre dicendo che avrebbe trascorso il fine settimana a casa di un’amica ma non tornò più a casa. In seguito la polizia tedesca trovò nella sua stanza le ricevute di due biglietti aerei (da Dresda a Francoforte e da Francoforte a Istanbul) e anche un tablet usato per connettersi a un account Facebook grazie al quale la ragazza seguiva diversi profili in arabo e teneva i contatti con l’Isis. A confermare nelle ultime ore l’identità della giovane trovata a Mosul sono state le autorità di Berlino. Il procuratore di Dresda non ha però confermato la notizia secondo la quale la ragazza avrebbe combattuto per l'Isis: “Tutto quello che sappiamo è che è arrivata a Istanbul circa un anno fa”, ha spiegato.