Era il 27 maggio quando sua moglie è morta dopo una lunga malattia. Quel giorno, mentre il marito organizzava il funerale, dei ladri avrebbero saccheggiato la casa dove i due avevano vissuto per una vita: un dolore che, unito alla scomparsa della donna, è stato fatale anche per Romano Rabissoni, 73 anni, possidente di Lanusei, in provincia di Nuoro, deceduto d'infarto poche ore dopo aver scoperto che delle persone senza scrupoli avevano rovistato tra i suoi ricordi.

Racconta L'Unione Sarda: "L'arrendevolezza non era nel Dna e neppure nel vocabolario del vedovo stroncato dal dolore". Un uomo che, secondo chi lo conosceva, sapeva "sorridere alla vita. Sempre". Maria Domenica, l'unica figlia, insegnante rimasta orfana della madre e del padre nel giro di una settimana, ha mostrato ai cari che le hanno fatto le condoglianze un disegno. "Babbo – racconta – lo ha fatto dopo che aveva dovuto subire un intervento di tracheotomia. Un tronco d'albero mozzato con un'accetta per rappresentare l'intervento chirurgico subìto".

Romano Rabissoni aveva lavorato come commerciante negli anni settanta pur coltivando da sempre una passione per l'agricoltura. Sua moglie Lina si era ammalata da tempo ma lui è stato sempre al suo fianco, fin quando lei non è morta e allora anche lui, pian piano, si è sentito morire dentro: "Erano insieme da cinquant'anni, il sacerdote li aveva sposati a casa il giorno dell'Epifania del 1972 perché mamma era infortunata e costretta a letto. E siccome il loro era amore vero, riesco a spiegarmi quel che è successo. A un tratto – racconta sempre la figlia – mi ha detto: ‘figlia mia, ho un fastidio qui, al petto' . Ho pensato subito di portarlo dal medico ma non c'è stato il tempo. Salito in macchina, ha avuto un sussulto".