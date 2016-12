Dovrà smettere di mangiare e bere probabilmente per il resto della sua vita a causa di una rara malattia allo stomaco: protagonista Lily Tock, una ragazza inglese di 16 anni, che a seguito di una gastroparesi che le è stata diagnosticata nel gennaio dello scorso anno non ha più potuto ingerire nessun cibo: da tempo, infatti, ogni volta che si sedeva a tavola per lei iniziava un vero e proprio inferno, con conati di vomito e nausea che finivano per trasformare ogni colazione, pranzo e cena in un momento di imbarazzo e dolore. Visite mediche specialistiche hanno evidenziato la rara malattia.

Quello che è seguito è stato un anno di terapie faticose e interventi chirurgici: i medici hanno infatti dovuto installare un complesso sistema di pompe e tubi che le consentissero comunque di nutrirsi e sopravvivere, che se purtroppo ricorrendo a sacche di elementi nutritivi già elaborati: "Mi capita spesso di sognare una bella pizza, o un piatto a base di pollo, oppure le verdure grigliate che amavo molto", ha raccontato la ragazza ai tabloid inglesi.

Cosa è la gastroparesi.

La gastroparesi è una rara patologia che consiste nella parziale paralisi dello stomaco, che comporta la stagnazione del cibo nell'antro per un periodo molto più lungo del normale. Di norma, lo stomaco si contrae – grazie alla contrazione del nervo vago – spingendo gli alimenti nel piccolo intestino per la digestione. La gastroparesi può insorgere quando il nervo vago è danneggiato, e i muscoli dello stomaco e intestinali non lavorano più correttamente.