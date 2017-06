Incidente hot su una spiaggia di Lignano Sabbiadoro, località turistica in provincia di Udine. Due ragazze molto giovani sono state trovate nude e in stato confusionale. Come spiega Il Gazzettino, il fatto è avvenuto nelle prime ore del mattino di oggi, martedì 27 giugno, all’altezza dell’Ufficio spiaggia 1, a Lignano Riviera. Le due ragazze, entrambe turiste, sono state recuperate e soccorse dai sanitari del 118. Un po’ per lo stato confusionale, un po’ per l’alterazione dello stato psico-fisico, facevano una certa difficoltà a farsi capire. Così i sanitari le hanno condotte con l’ambulanza all'ospedale di Lignano. Dopo una sommaria ricostruzione, pare che le giovani si erano denudate in spiaggia dopo aver bevuto troppo o dopo aver assunto droga, sentendosi male. Hanno perso i sensi e si sono addormentate sulla spiaggia pubblica. Ad ogni modo, ora stanno meglio e sono state già dimesse dall’ospedale.