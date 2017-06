Stava facendo una passeggiata con una sua amica per le strade di Lignano Sabbiadoro, quando improvvisamente è stata colpita alla testa da un sampietrino. Una spiacevole disavventura quella capitata alla 17enne Sara Ciutto, e promessa friulana della musica. Il fatto è avvenuto sabato poco dopo le 22 in via Udine. La giovane ha subito avvertito un forte dolore alla nuca, senza ben comprendere cosa stesse accadendo. Sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono giunti gli agenti della Polizia locale e il 118. L’amica di Sara ha raccontato di aver visto scappare due ragazzini subito dopo l’incidente. Stando alla ricostruzione degli agenti della Polizia Locale di Lignano, la 17enne sarebbe stata colpita dalla pietra probabilmente scagliato tramite una fionda dotata di elastico. La giovane ha avvertito dei forti capogiri che l'hanno costretta in pronto soccorso fino a notte inoltrata. Ora le autorità stanno provando a capire gli autori del gesto balordo.

“Un episodio che sicuramente fa riflettere su quanto alcune bravate possano trasformarsi in veri e propri pericoli – commenta la mamma di Sara – A mia figlia è andata bene, ma pochi centimetri più in alto e sarebbe potuta finire molto peggio”. Queste le parole postate sulla pagina Facebook della giovane cantante: “Lanciare sassi in testa alla gente e poi scappare, non è un gioco nè un divertimento. È UNA COSA GRAVE !!! Le conseguenze potrebbero essere ben peggiori di un semplice bernoccolo o un mal di testa !!! Non ci si deve divertire così !!! Grazie a tutti per il vostro interesse nei miei confronti”.