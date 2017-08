Un bimbo di tre anni versa in condizioni disperate dopo essere finito sott'acqua in mare a Lignano. Il piccolo è stato soccorso immediatamente dal personale medico del 118 che lo ha trasportato all'ospedale Cattinara di Trieste con l'elicottero decollato dalla Centrale operativa di Udine. Il bambino è gravissimo.

Erano circa le 17.30 di ieri, martedì 15 agosto, quando il bimbo, che si trovava su un moscone, al largo, all'altezza di via Mira Mare, è caduto in acqua. Un bagnino lo ha raggiunto con l'ausilio di una moto d'acqua, lo ha ripescato e lo ha portato a riva dove gli è stata praticata la respirazione bocca a bocca. Nel frattempo è giunto il personale del 118 che lo ha intubato. I genitori, sconvolti, in particolare la mamma, hanno avuto una crisi isterica.