La notte del 24 giugno 2012 Lidia Vivoli, ex hostess siciliana è stata aggredita dal suo compagno nel letto dove dormiva con lui. Al termine di una domenica serena, trascorsa all'insegna di una visita al santuario di Tindari, dove, dopo anni di maltrattamenti e gelosia opprimente, l'uomo le aveva giurato che tutto sarebbe cambiato, i due si sono addormentati abbracciati. All'una e quaranta del mattino, l'uomo si è alzato. ‘Devo andare in bagno', le ha detto, ma è tornato con una bistecchiera di ghisa, con la quale ha iniziato a colpirla selvaggiamente.

In quei minuti infiniti l'uomo l'ha accoltellata con delle forbici, ha tentato di strangolarla fin quando, esangue, Lidia gli ha promesso che lo avrebbe perdonato e non lo avrebbe lasciato. Solo allora, quando il suo compagno è uscito per andare a casa sua a lavarsi dal sangue, la vittima è riuscita ad allertare i soccorsi. L'aguzzino di Lidia, che in attesa della sentenza definitiva è rimasto in stato di semilibertà, continuando a perseguitarla, è stato successivamente condannato per tentato omicidio.

A ottobre del 2017 è prevista la sua scarcerazione. Dopo le tante minacce ricevute – finirò quello che ho cominciato, le disse informandola di avere una pistola, Lidia trema. In attesa di quel momento, per sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni ha pubblicato sul suo profilo FB un video che mostra le dolorose ferite riportate quella notte.