I due dipendenti della catena di supermercati tedesca Lidl che qualche mese fa, a Follonica, in provincia di Grosseto, chiusero in un gabbiotto fuori dal punto vendita due rom e filmarono la scena con tanto di commenti di scherno, diffondendola su Facebook e provocando un'accesissima polemica, sono stati licenziati. Già sospesi in via disciplinare dall'azienda, il trentacinquenne protagonista della vicenda, assunto con contratto a tempo indeterminato, è stato licenziato, mentre l'altro dipendente, di 25 anni e assunto a termine, non si è visto rinnovare il contratto con la catena di supermercati. I due dipendenti, assistiti dall'avvocato Roberto Cerboni, valuteranno se impugnare o meno i licenziamenti.

A ridosso della diffusione della notizia dell'avvio di un procedimento disciplinare, il leader della Lega Nord Matteo Salvini si schierò a difesa dei due lavoratori, offrendo tutela legale in caso di necessità: "Io sto con i LAVORATORI (li contatterò già oggi per offrire loro tutto il nostro sostegno, anche legale) e non con le ROM FRUGATRICI. Ma quanto urla questa disgraziata??? #ruspa". La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, invece commentò: “Il video non mi è piaciuto, perché se si trova qualcuno che ruba si trattiene e si aspetta la polizia, ma non lo si deride e non si pubblica un video su Facebook. Ma se la maggior parte delle persone pensa che quel video sia giusto, allora vuol dire che il problema dei rom è stato sottovalutato e se i rom non si integrano e non mandano i figli a scuola la gente pensa che sia normale”.