Una betoniera che tocca inavvertitamente i cavi dell’alta tensione provocando una scarica elettrica improvvisa nel cantiere che colpisce gli operai al lavoro. Così è morto all'età di 44 anni Giovanni Callea, un muratore di Licata al lavoro in un cantiere edile di contrada Piano Bugiades. L'uomo stava realizzando un massetto in cemento armato quando è stato investito in pieno dalla scarica che non gli ha lasciato scampo. Il 44enne lascia la moglie e due figli in tenera età.

La tragica notizia ha sconvolto amici e parenti dell'uomo che daranno l'ultimo saluto a Giovanni sabato pomeriggio alle 19 nella chiesa San Giuseppe Maria Tomasi di Licata. Dopo gli accertamenti del caso, infatti, la salma è stata restituita per l'ultimo saluto alla famiglia al cui fianco si sono stretti centinaia di licatesi. Anche il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per la morte dell'uomo, disponendo l'esposizione a mezz’asta delle bandiere e la cancellazione di tutte le manifestazioni in programma

Sul caso la Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta, affidata al sostituto procuratore Salvatore Vella, per accertare eventuali responsabilità colposa nella morte del 44enne, Al momento, come scrive il giornale di Sicilia, non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati ma non è escluso che nei prossimi giorni ci siano sviluppi