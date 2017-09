Ora gli sbarchi dei migranti diventano oggetto anche di un problema di matematica per le scuole. La fotografia dell’esercizio contenuto all’interno di un libro di testo per le scuole francesi ha innescato polemiche e indignazioni, al punto da portare la casa editrice Nathan a ritirare l’edizione 2017 del manuale proponendone una nuova versione opportunamente modificata. “Dei migranti che fuggono dalla guerra raggiungono un’isola nel Mediterraneo. La prima settimana ne arrivano cento, poi, ogni settimana, il loro numero aumenta del 10 per cento“, recita il problema. Di seguito la serie di domande, tra le quali anche “deduci il numero totale di migranti che arrivano sull’isola dopo otto settimane“.

Le polemiche sono state scatenate da un’immagine dell’esercizio postata su Facebook venerdì 15 settembre. Sotto quel post sono stati pubblicati decine di commenti critici per tutto il weekend, come riporta Le Parisien. La casa editrice Nathan ha quindi chiesto scusa “agli insegnanti, agli studenti, ai genitori, all’insieme della comunità educativa, alle associazioni in aiuto ai migranti, ai rifugiati, ai richiedenti asilo e all’ong Cimade che ci ha allertati”. In seguito ha promesso che i libri di testo preparati per l’anno scolastico appena iniziato, utilizzati dagli studenti francesi nell’anno della maturità negli indirizzi economico-sociale e letterario, verranno sostituiti gratuitamente con una “versione corretta che sarà disponibile molto presto”.