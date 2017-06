in foto: Fonte: icharta.com

Dal prossimo 4 luglio il libretto al portatore sarà definitivamente fuorilegge. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legislativo 90/2017, che recepisce a sua volta la direttiva europea 2015/849 relativa alla prevenzione del riciclaggio, in Italia non sarà più possibile detenere un libretto al portatore. "A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018", si legge all'articolo 3 del decreto pubblicato in Gu lo scorso 25 maggio.

12. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione e' ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed e' vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.

In pratica, il libretto di risparmio continuerà ad esistere, ma sarà solo nominale, ovvero dovrà permettere l'identificazione del risparmiatore titolare, cosa che invece con il libretto al portatore non poteva avvenire, visto che era sufficiente averlo in tasca e mostrarlo all'impiegato di banca o di posta per prelevare le somme desiderate. Chi già possiede un libretto al portatore, dunque, dovrà estinguerlo entro il 31 dicembre 2018, mentre dal 4 luglio 2017 gli istituti non potranno più emetterne. Inoltre, la nuova normativa recepita dall'Italia prevede che "l'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata" nonché "l'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, aperti presso Stati esteri, è vietato".