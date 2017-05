in foto: foto Bolton news/SWNS

Bert e Beatrice Whitehead hanno vissuto 67 anni insieme. Stanno trascorrendo l’ultima parte della loro vita al Royal Bolton Hospital, nella contea inglese di Greater Manchester. Entrambi, purtroppo, sono molto malati. La donna, 87 anni, sta combattendo contro un cancro alle ossa e i medici hanno fatto capire ai suoi familiari che potrebbe avere solo pochi giorni. Da qualche tempo anche la situazione di salute del marito, 90enne, è peggiorata. E così il personale ospedaliero, piuttosto che tenerli separati all’interno dello stesso nosocomio, ha deciso di riunirli nella stanza d’ospedale. “È un gesto meraviglioso. È giusto che una coppia come loro passi insieme gli ultimi giorni di vita” ha detto la figlia, Suzanne. “Quando sono stati messi insieme Bert ha stampato il suo più grande sorriso, poi ha preso la mano di Bea e l’ha tenuta così per qualche minuto. È stato un momento davvero toccante” ha detto Stephen Hall, marito di Suzanne.

Beatrice, ex sarta, e Bert, ex idraulico, si sono innamorati quando erano adolescenti. Hanno celebrato il loro matrimonio nel 1950 dopo che Bert ha terminato il servizio militare. La coppia ha avuto quattro figli ed ha vissuto sempre insieme felice nel corso di questi lunghi anni. Tuttavia, Beatrice si è ammalata di cancro osseo sei anni fa e ha recentemente deciso di rifiutare qualsiasi ulteriore trattamento per la malattia. Poco dopo il suo trasferimento in ospedale, Bert si è ammalato ed è stato ricoverato nello stesso nosocomio ospedale con un’infezione al sistema respiratorio. La famiglia inizialmente faceva visita alla coppia in due diversi reparti del Royal Bolton Hospital, con Bert che ogni giorno andava dalla moglie in sedia a rotelle. Il personale ha preso poi la decisione di metterli nella stessa stanza. "Noi sappiamo quanto possono contare anche le piccole cose e facciamo tutto ciò che ci è possibile per realizzarle” ha detto un portavoce dell’ospedale. "Questo è un momento così doloroso per la mia famiglia, ma ringraziamo i medici che l’ hanno reso molto più sopportabile", ha detto Suzanne.