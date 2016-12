Una società che produce letti è sotto inchiesta da parte della polizia britannica in merito alla morte improvvisa di un bambino di sette mesi. I letti a castello su misura della Playtime Beds Ltd, con sede a Sheffield, potrebbero sottoporre i più piccoli al rischio di “soffocamento, strangolamento, caduta, intrappolamento o schiacciamento”, secondo le accuse della Trading Standards, un’associazione inglese che cura i diritti dei cittadini. Una portavoce della polizia del North Yorkshire ha detto: “Stiamo indagando sulla morte improvvisa di un bambino di sette mesi in una proprietà di Melrosegate, York”.

Le autorità si sono già messe in contatto con alcuni genitori che hanno affermato di aver fatto acquisto presso la società per capire che tipo di problema di sicurezza hanno avvertito in relazione ai letti. Molti genitori hanno espresso le proprie preoccupazioni su Facebook: “Trading Standards riferisce di un bambino caduto da un letto a castello e deceduto dopo essere rimasto intrappolato con la testa tra la parete e la parte di legno del letto”, scrive Joane Tysos. Donna Ellett, di Selly Oak, Birmingham, ha detto che il letto del figlio “non era più sicuro da usare”. Altri genitori hanno ammesso di aver fatto dormire i figli su una brandina in questi giorni di Natale a causa delle loro paure.