Attimi di paura nel parco Fisherman's Wharf di Steveston a Richmond, in Canada, dove un leone di mare è improvvisamente uscito fuori dall'acqua e ha afferrato per la gonna una bambina che era seduta sul molo, trascinandola con sé. Il video dell'aggressione ha immediatamente fatto il giro del mondo. La bimba guarda divertita l'animale che si avvicina lentamente a lei. Nessuno avrebbe, però, mai potuto immaginare cosa sarebbe successo negli istanti successivi: il grosso mammifero salta e afferra il vestitino bianco della piccola spingendola nel lago. Mentre i familiari hanno cominciato ad urlare per lo spavento, un uomo, forse un parente, si è gettato in acqua per salvarla, mettendola in piena sicurezza in pochi secondi.

"Se non fosse stato per l'intervento coraggioso di quella persona le cose si sarebbero messe molto peggio", hanno raccontato alcuni testimoni alla stampa locale. "È stato semplicemente incredibile, la sua velocità ha salvato quella bambina", hanno detto altri. Solo tanto spavento, dunque, ma la vicenda si è risolta nel migliore dei modi. I leoni marini sono animali considerati in genere timidi, ma negli anni passati si sono verificati alcuni attacchi da parte di questi ultimi nei confronti dell'uomo, soprattutto i maschi quando sono in periodo di accoppiamento.