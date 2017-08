Sulla morte del piccolo Leonardo Pecetti, il bambino di dieci anni annegato venerdì scorso nel Parco Capanne di Marcarolo durante un campo estivo, il pm Riccardo Ghio della procura di Alessandria ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti. Si ipotizza l’omicidio colposo. Il magistrato, che probabilmente nei prossimi giorni ascolterà nuovamente gli educatori del campo estivo, vuole accertare se ci siano state eventuali negligenze nei controlli dei bambini. Leonardo, un bambino originario di Roma, partecipava con una ventina di altri bambini a un campo estivo residenziale organizzato dall'associazione Intorno al Melo di Novi Ligure. Da quanto è emerso, il piccolo era seduto su un grosso masso che ha ceduto all'improvviso, trascinandolo nella pozza d'acqua da cui purtroppo non è più riemerso.

In corso accertamenti sui soccorsi – Sono in corso accertamenti anche sui soccorsi, dopo che il sindacato dei vigili del fuoco ha denunciato un ritardo di quindici minuti tra la segnalazione al numero unico dell'emergenza 112 e quando sono stati attivati i pompieri. “Dai dati in nostro possesso i vigili del fuoco sono stati allertati ben 15 minuti dopo che la richiesta di soccorso è pervenuta al numero unico 112”, è la denuncia del sindacato Conapo. “Non so dire se i tempi abbiano condizionato l'esito dei soccorsi – ha aggiunto il segretario per il Piemonte del Conapo, Claudio Cambursano – ma come sindacato, oltre alla sala operativa interforze, chiediamo che questi minuti di ritardo nell'avvisare i vigili del fuoco, nel futuro, diventino pari a zero”.

Celebrati i funerali del bambino – Intanto oggi sono state celebrate le esequie del bambino. Lacrime e commozione hanno accompagnato il funerale del piccolo, la cui salma è stata composta all'interno di una bara bianca. Tanti i bambini presenti al funerale che hanno portato un fiore al loro compagno, salutato con un lungo applauso al termine della cerimonia.