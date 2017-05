Mauro Moretti, ex ad di Leonardo (ex Finmeccanica) percepirà una buonuscita da oltre 9,4 milioni di euro. A dichiararlo è una nota diffusa dalla società partecipata, che sottolinea che Mauro Moretti riceverà "un’indennità compensativa e risarcitoria di 9,26 milioni di euro, oltre alle competenze di fine rapporto. A indennità si aggiunge un importo di 180.000 euro a fronte di rinunce specifiche effettuate da Moretti nell’ambito della risoluzione del rapporto". Gli importi, viene in seguito specificato, saranno erogati entro 40 giorni dalla formalizzazione degli atti di cessazione del rapporto.

"Tale attribuzione è stata determinata in linea con le disposizioni di legge e di contratto applicabili, nonché in conformità ed in coerenza con quanto indicato nella politica di remunerazione adottata da Leonardo con il coinvolgimento del Comitato per la Remunerazione. Il compenso è stato illustrato nella Relazione sulla remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2017 e sottoposta, con esito favorevole, al voto consultivo dell’Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 16 maggio 2017″.

Moretti, condannato in primo grado a sette anni per la strage di Viareggio per il suo ruolo di amministratore delegato di Rfi, ha lasciato la guida di Leonardo ad Alessandro Profumo, che si è insediato col nuovo Cda lo scorso 16 maggio. Nonostante la condanna in primo grado, però, a margine della pronuncia, il Consiglio di amministrazione di Leonardo riferì: “Permangono in capo all’amministratore delegato tutti i requisiti previsti dalla vigente disciplina, nonché la piena capacità di esercitare le prerogative connesse all’ufficio di organo delegato ed ha confermato, all’unanimità, piena fiducia all’ing. Moretti", sottolineando che la sentenza non era definitiva e che il reato contestato era di tipo colposo.