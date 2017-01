Sono stati trovati entrambi senza vita Michele Perin, 86 anni, e la moglie Cesarina Pescante, 85. I corpi sono stato scoperti questa mattina nella casa dei coniugi di via Ca’ Magno, in zona Arcella, a Padova. A dare l’allarme è stato un agente immobiliare che aveva appuntamento con l'uomo e la donna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Padova. Stando ai primi accertamenti del medico legale, i due sarebbero morti per cause naturali.

Nell'abitazione della coppia no sono stati trovati segni di effrazione. La casa era infatti chiusa dall’interno. Difficile stabilire il momento esatto del decesso, che potrebbe essere avvenuto a causa del freddo, ma la morte risalirebbe a un paio di giorni fa. Secondo gli inquirenti è possibile che la donna sia deceduta per prima a causa di un malore. Quando il marito l'ha scoperto, sarebbe stato a sua volta colto da un malore rivelatosi fatale. I due, infatti, erano malati da tempo e soffrivano di problemi cardiaci e circolatori. Le salme sono già state riconsegnate ai familiari.