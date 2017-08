La sua “colpa” è stata quella di urlare il nome dell'ex ragazzo per due volte durante un rapporto sessuale con un altro uomo. Un affronto irricevibile per quest’ultimo, che ha reagito male aggredendo brutalmente la fidanzata e alla fine uccidendola. Il drammatico fatto di cronaca risale al 2015, quando appunto Fidel Lopez – questo è il nome dell’omicida all’epoca dei fatti ventiquattrenne – ha letteralmente sventrato Maria Nemeth, la fidanzata trentunenne. È accaduto in Florida, dove la polizia di Sunrise ha arrestato con l'accusa di omicidio di primo grado Lopez che ora, al termine del processo, è stato condannato al carcere a vita. Sin da subito l’uomo ha ammesso le sue responsabilità chiamando la polizia e confessando, nel corso del processo, di essere “un mostro” per quanto compiuto.

La brutale violenza di Lopez nei confronti della donna – Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, intervenute in seguito alla chiamata al 911 effettuata dallo stesso Lopez, Maria e il fidanzato, che condividevano lo stesso appartamento da una sola settimana, avrebbero iniziato a discutere dopo una serata alcolica a base di tequila. Poi avrebbero fatto sesso e di nuovo litigato a causa della “confusione” della donna. A quel punto Lopez, impazzito, l'avrebbe letteralmente sventrata strappandole l’intestino e l’avrebbe anche violentata con alcuni oggetti come una bottiglia di birra e un ferro da stiro. Dopo aver notato che non respirava più avrebbe tentato di rianimarla spruzzandole un po’ d’acqua sul viso e solo dopo ha chiamato la polizia che, intervenuta sul posto, ha arrestato l’uomo.