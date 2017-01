Michael Bowditch, 21 anni, è stato condannato a cinque anni di carcere dopo aver confessato di aver assistito, impassibile, alla morte delle 17enne Becky Morgan, 17enne caduta in acqua al largo della costa del Kent. Il giovane ha visto annegare la ragazza e non ha fatto nulla per soccorrerla, né ha chiesto aiuto.

Becky Morgan è stata trovata a riva lo scorso 1 maggio e solo in seguito a una lunga indagine è stata finalmente svelata la verità. La 17enne è caduta in mare davanti agli occhi di Michael, il quale secondo gli inquirenti avrebbe avuto sia il tempo che il modo per aiutarla a salvarsi; il giovane, tuttavia, ha preferito ignorare la tragedia che si stava compiendo davanti ai suoi occhi, come ha poi lui stesso confessato, a quanto riporta anche Metro.

Le indagini della polizia hanno svelato che Michael Bowditch era sotto effetto di sostanze stupefacenti, circostanza che sarebbe stata determinante. Sono state le analisi a cui è stato sottoposto dopo la morte della 17enne a rivelare questo particolare di non poco conto: semi incosciente e del tutto incapace di fare qualsiasi cosa, il 21enne ha spiegato di non ricordare minimamente come la ragazza sia finita in mare. Adesso dovrà scontare 5 anni di carcere, "Se avesse fatto qualcosa la ragazza sarebbe ancora viva", ha sentenziato la corte, spiegando che Morgan avrebbe avuto la possibilità di chiamare i soccorritori, che sarebbero potuti intervenire subito.