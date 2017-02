MIRANO (VENEZIA) – Erano stati insieme per un periodo, avevano anche convissuto. Lei, una sinuosa 30enne ballerina cubana, e lui, 64 anni, dipendente pubblico mestrino. Poi la giovane aveva deciso di tagliare quella relazione e lui non l'ha presa bene. Erano iniziati alcuni episodi di stalking, sia telefonici sia di persone, ma niente, la 30enne, che lavora come istruttrice di ballo in numerosi locali del Padovano e del Veneziano, non ne voleva sapere. Così l'uomo, accecato da gelosia e rimpianto, ha deciso che doveva ulteriormente infastidire e insultare la sua ex compagna. Così ha raccolto alcuni scatti hot in cui la donna compariva nuda e intenta a rapporti sessuali, le ha scaricate e fatte stampare a grandezza poster. Poi, armato di scotch, li ha appesi per tutto il paese: nei luoghi che frequentavano insieme, in quelli di maggior passaggio e perfino davanti al locale dove la donna lavora come ballerina.

Denunciato ai carabinieri, alla luce dei precedenti episodi di stalking, l'uomo è stato messo agli arresti domiciliari, con l'obbligo, una volta tornato libertà, di non riavvicinarsi alla casa o a luogo di lavoro dell'ex compagna.