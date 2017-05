in foto: Leggere fa trovare l'amore

Leggere permette di trovare più facilmente l'amore: questo è quanto è emerso da alcuni dati pubblicati da un famoso sito di incontri anglosassone. I lettori accaniti, nell'era dei social, sono più “sexy” e conquistano prima l'altro sesso. La lettura dunque fa bene, e non solo all'intelletto.

Fantasy ed economia: le letture più apprezzate

Il sito web d'incontri eHarmony, frequentatissimo in Inghilterra e negli Stati Uniti, ha rilevato che gli utenti che arricchiscono i propri profili con le loro preferenze di lettura ricevono più click rispetto a quelli che non ne hanno.

Le donne che indicano quali letture preferite i libri fantasy e di fantascienza riscuotono moltissimo successo, mentre gli uomini interessati di libri di business ed economia vengono avvicinati più spesso. I tag più utilizzati dalle lettrici femminili sono “The Hunger Games”, “Cronache del ghiaccio e del fuoco” (la fortunata serie di romanzi che hanno dato vita a “Game of Thrones”) e “Il signore degli anelli”, mentre per gli uomini fortunatissima sembra essere la scelta di indicare nel proprio bagaglio culturale i libri scritti dal fondatore del celeberrimo marchio Virgin, Richard Branson. L'uomo imprenditore e la donna “nerd” sono dunque gli “amanti” preferiti dai social.

Dalle stime effettuate da eHarmony è emerso che gli uomini che si descrivono come appassionati di letture ricevono il 19% in più di messaggi e visualizzazioni, mentre le donne circa il 5% in più.

Lettura e social: un connubio perfetto

Una notizia, questa, non nuova nell'ambiente: già nel 2016 l'app di appuntamenti MyBae aveva annunciato la stessa tendenza. Chi include tra i propri interessi la lettura e usa tag collegate ai libri ha trovato con più facilità l'amore: l'app ha reso note alcune stime, dalle quali è risultato che il 21% delle coppie formatesi sul web hanno in comune l'interesse per la letteratura, molte di più di quelle che condividono la passione per la musica o il cinema.

È risaputo che la lettura di un romanzo aumenta notevolmente le funzionalità cognitive ed emozionali: ora, anche i social lo hanno confermato. Essere un avido lettore, appassionarsi alla letteratura di qualsiasi genere o epoca, rende più intelligente, colto, affidabile e, nell'era dei social, più “sexy”: la letteratura ci rende migliori, ma questo, fortunatamente, lo sapevamo già.