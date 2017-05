Al testo base della legge elettorale depositato in commissione Affari costituzionali della Camera, il cosiddetto "Rosatellum", proposto dal Partito Democratico, sono stati presentati 417 emendamenti da parte di ogni schieramento. Le proposte di modifica sono state avanzate anche dallo stesso Partito Democratico, in particolare da Gianni Cuperlo, che spinge per la formazione di coalizioni nei collegi uninominali previsti dal Rosatellum. In sostanza, però, area renziana a parte, tutti i partiti hanno proposto modifiche al testo base di cui il deputato Emanuele Fiano è relatore. Il Movimento 5 Stelle, per esempio, ha proposto 35 modifiche allo scopo di "proporzionalizzare e rendere costituzionale il Rosatellum", ha spiegato il deputato Andrea Cecconi. Il Movimento 5 Stelle punta inoltre a introdurre la possibilità di votare un candidato di un partito e una lista a lui non collegata, ovvero il cosiddetto voto disgiunto, nonché l'eliminazione della sproporzione tra quota maggioritaria e quota proporzionale prevista dal testo base.

Forza Italia, invece, ha presentato 4 emendamenti che mirano a rendere il Rosatellum più simile al sistema elettorale tedesco. Alternativa Popolare ha depositato 41 emendamenti, di cui due completamente sostitutivi della proposta del dem Fiano. Il primo prevede la riproposizione della proposta di legge Lupi-Misuraca, modifica al vigente Italicum con la possibilità di formare coalizioni, con soglia al 3%, ed estensione al Senato. Il secondo, invece mira a modificare il Rosatellum in un sistema tedesco introducendo però la possibilità di formare coalizioni con premio di maggioranza per chi supera il 40 per cento. Anche Sinistra Italiana mira a trasformare il Rosatellum in un proporzionale alla tedesca: “Correggiamo il ‘Rosatellum’ introducendo la doppia scheda, riequilibrando la rappresentanza di genere, riducendo il numero delle firme e permettendo la sottoscrizione anche in maniera digitale”.

Commentando la discussione sulla legge elettorale, il leader del Carroccio Matteo Salvini, ospite della trasmissione radiofonica "Un giorno da pecora" ha dichiarato di essere intenzionato a votare qualsiasi legge elettorale purché l'accordo permetta di andare al voto il prima possibile. "La legge elettorale mi affascina come un film bulgaro, muto, in bianco e nero, degli anni Trenta. A me va bene ‘laqualunque' come legge elettorale, basta che si vada a votare, idealmente a fine settembre o il primo ottobre".