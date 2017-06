"Se gli altri partiti non cambieranno idea sul modello tedesco, i portavoce del MoVimento 5 Stelle in Parlamento voteranno a favore del testo, come deciso dai nostri iscritti che hanno e avranno sempre l'ultima parola su tali questioni". Beppe Grillo lo ha scritto sul proprio blog, confermando dunque le intenzioni del M5S. “Non n è il nostro modello ideale ma è un sistema costituzionale che può diventare legge solo grazie a noi”. E poi spiega: "stiamo cercando di inserire alcuni correttivi di governabilità che possano evitare il grande inciucio post elettorale".

"Il movimento 5 stelle – scrive il leader – chiede di andare al voto dal 4 dicembre e sin da allora abbiamo proposto di approvare una legge elettorale costituzionale che permettesse di farlo. Prima era il legalicum, ora è il modello tedesco, votato a stragrande maggioranza dai nostri iscritti con oltre il 95% delle preferenze”; quindi prova a mettere a tacere coloro che, come Roberto Fico e Paola Taverna, avevano espresso perplessità sulla legge elettorale. “I portavoce del movimento 5 stelle devono rispettare questo mandato perché il testo depositato in commissione mercoledì sera corrisponde al sistema votato dai nostri iscritti: proporzionale con 5% di sbarramento e divisione tra seggi proporzionali e collegi uninominali con predominanza dei primi per assegnare i seggi" scrive. E anche se il sistema tedesco non prevede preferenze – spiega Grillo – “in ogni caso il Movimento indirà le parlamentarie online che si svolgeranno su Rousseau”.

Il sostegno del M5s al sistema tedesco "è un buon segno" all'interno di una "trattativa faticosa tra i quattro grandi partiti" che però "serve a dare al Paese regole condivise". E' il commento di Ettore Rosato, capogruppo del Pd alla Camera, al post di Beppe Grillo. “Io sono sempre fiduciosa, quindi spero che l'accordo fra i tre principali partiti possa avere ovviamente un esito favorevole". Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi.