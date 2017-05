L'ex segretario del Partito Democratico Pier Luigi Bersani – uscito dal Pd pochi mesi fa per confluire nel nuovo movimento Articolo 1 – Mdp fondato insieme agli esuli della minoranza dem Roberto Speranza ed Enrico Rossi – critica aspramente il cosiddetto Rosatellum, la legge elettorale proposta dal Pd che prevede un sistema per metà maggioritario e per metà proporzionale senza meccanismo di scorporo. "Sulla legge elettorale, ecco la mia personalissima opinione. Adesso che c'è il testo, nero su bianco, della proposta Pd temo che Prodi e Pisapia dovranno riconsiderare le loro pur cautissime aperture. Questa proposta non c'entra un bel nulla con il Mattarellum. Qui c'è una scheda sola, non due. Qui si allude non certo alla coalizione ma piuttosto a confuse accozzaglie a fini elettorali fra forze che il giorno dopo riprendono la loro strada (guardare la scheda per credere). Qui peraltro non si garantisce la governabilità, si lede la rappresentanza e si abbonda nei nominati. Insomma, siamo di nuovo all'eccezionalismo italico, siamo all'ennesima e pasticciata invenzione dell'ultima ora. Se ci fosse senso di responsabilità si sentirebbe l'esigenza di presentare agli italiani ormai insofferenti un sistema che avesse già dimostrato di funzionare. Il Mattarellum davvero, oppure il tedesco, oppure il francese, oppure lo spagnolo o il portoghese o l'inglese. Qualcosa che esista insomma. Basta con le invenzioni ad usum delphini", scrive l'onorevole Bersani su Facebook.

A stretto giro il Pd replica all'ex segretario, che senza troppi giri di parole viene definito "rancoroso nei confronti di Matteo Renzi" dall'onorevole dem Ettore Rosato, padre del contestato Rosatellum: "La nostra proposta di legge ripercorre quello che abbiamo sempre detto ma la valutazione di Bersani è condizionata da una sorta di rancore verso Matteo Renzi e nulla ha a che fare con il merito", ha spiegato il capogruppo Pd alla Camera. "Per Bersani mi sembra ci sia un problema irrisolvibile, in un rapporto da ricostruire nel centrosinistra", ha concluso Rosato.