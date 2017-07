Lovily K Johnson, una giovane madre statunitense dello stato del Michigan, è stata arrestata in relazione alla morte di suo figlio: il piccolo era stato legato a una sedia per giorni senza cibo né acqua.

La tragedia si è consumata nel Wyoming: quando il piccolo è stato trasportato in ospedale era già deceduto da alcuni giorni. Le indagini della polizia hanno dimostrato che il bimbo era stato letteralmente legato a un sedile di automobile all'interno della casa della madre, che per quattro giorni aveva deliberatamente deciso di ignorare le sue richieste di cibo e acqua.

Non si conoscono le motivazioni che hanno spinto la giovane mamma a uccidere in quel modo suo figlio. Quel che è certo è che, oltre ad essere stata tratta in arresto, alla donna i servizi sociali hanno tolto l'altra figlia, di due anni. Stando a quanto riferiscono le cronache statunitensi Lovily K Johnson avrebbe avuto precedenti penali per altri reati di poco conto e in passato sarebbe stata anche denunciata per il consumo di sostanze stupefacenti. Sua madre ha aggiunto che la donna era stata a lungo in cura per problemi psichiatrici, ma che evidentemente tale cura non ha sortito gli effetti dovuti. Secondo la donna sarebbe stato molto più prudente se le autorità fossero intervenute anni fa togliendo a Lovily entrambi i figli, che evidentemente da tempo vivevano una situazione di pericolo.