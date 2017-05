Drammatico episodio nella mattinata di martedì nelle campagne in provincia di Lecce: un uomo di 40 anni è morto dopo essere stato colpito improvvisamente da un fulmine mentre camminava per strada all'aperto. La tragedia poco dopo le 10 nel comune di Diso dove l'uomo si era recato per far visita ad un amico che abita in zona. La vittima è il 40enne Giuseppe Nicolardi, un operaio residente nella vicina Spongano che stava per suonare al campanello della villetta dell'amico, un’abitazione in località Carrozzi, a pochi passi dal Cimitero, quando è stato centrato in pieno dal fulmine.

Una scarica elettrica tremenda che non ha lasciato scampo al 40enne. Inutili i successivi soccorsi allertati dagli abitanti del posto. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul luogo dell'accaduto, l'uomo era già morto e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. È stato proprio l’amico della vittima ad attivare la macchina dei soccorsi dopo essere uscito di casa perché era andata via la corrente elettrica. L'uomo infatti era uscito per capire cosa fosse accaduto e così ha fatto la macabra scoperta: davanti al cancello, riverso per terra, giaceva il corpo semicarbonizzato del 40enne.

Sul posto sono accorsi anche i carabinieri della compagnia di Tricase che ora dovranno accertare esattamente l'accaduto. La salma, su disposizione del magistrato di turno, è stata accompagnata nella camera mortuaria del vicino Cimitero e sarà restituita alla famiglia solo dopo gli accertamenti di rito. La tragedia ha sconvolto la piccola comunità del basso Salento dove l'uomo lascia una moglie che gli stava per dare un figlio, il 40enne infatti a breve sarebbe dovuto diventare padre della sua prima figlia.