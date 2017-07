Terribile incidente stradale la notte scorsa nel Salento. Un ragazzo di 19 anni è morto a seguito di un devastante schianto in auto avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì sulla strada provinciale che collega Lido marini a Presicce, in provincia di Lecce. La vittima è il giovane Alessandro Negro, residente proprio a Presicce. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo viaggiava da solo a bordo di una Fiat Panda e stava rientrando a casa quando, intorno alle 3.30 e per motivi ancora da accertare, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, sbandando e finendo contro un grosso albero di ulivo a bordo carreggiata.

Un impatto devastante che ha distrutto la vettura e non ha lasciato scampo al 19enne. Drammatici infatti i momenti successivi all'urto. Nel violentissimo schianto l'utilitaria ha preso fuoco e il giovane è rimasto intrappolato nell'abitacolo tra le fiamme in una morte orribile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 ma ormai per Alessandro Negro non c'era più niente da fare. All’arrivo dei medici il suo cuore aveva già cessato di battere. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale compagnia che ora dovranno stabilire l’esatta dinamica della tragedia. Dopo essere stata estratta dal cumulo di lamiere, la salma del 19enne è stata trasferita nella sala mortuaria dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, a disposizione della magistratura.

Dolore e sconcerto tra familiari e amici alla tragica notizia della morte di Alessandro. Unanime il cordoglio anche su facebook di chi lo conosceva. "Non possiamo crederci" hanno ripetuto in tanti. "L'amore che aveva la tua famiglia per te era immenso…ed ora ricambia è proteggi i tuoi genitori dagli la forza in tutto" ha scritto un amico. "Solo ieri stavamo parlando del nostro sogno di studiare medicina e di tutti i nostri progetti per il futuro, è impossibile ora rendersi conto che non ci sei più", ha ricordato con dolore un'amica.