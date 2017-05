in foto: Immagine d'archivio.

Tragedia sulla Provinciale 81 tra Marittima e Diso, in provincia di Lecce, dove Salvatore Nuzzo, di 33 anni, è morto a causa di un incidente stradale. Erano passate le 6 del mattino di sabato 13 maggio quando il giovane uomo ha perso il controllo della proprio moto. Nuzzo viaggiava da solo e, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del mezzo prima di schiantarsi contro la colonna di ingresso di un'appartamento, mentre la moto ha sfondato il muro di cinta di un'altra abitazione.

Allertati da alcuni automobilisti di passaggio e giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno immediatamente portato il centauro in ospedale, dove tuttavia Nuzzo è giunto già senza vita. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri, che dovranno fare i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente, che al momento non vede comunque coinvolti altri mezzi e persone. Nuzzo, di Marittima, lavorava in un bar a Spongano e probabilmente si stava recando al lavoro al momento dell'incedente.