Assurda scena di violenza nello scorso weekend sulla strada Lecce-San Cataldo, all'altezza di un semaforo nei pressi del Villaggio Adriatico. Un uomo ha bloccato con la propria auto la macchina su cui viaggiava la compagna e i figli piccoli e, dopo aver trascinato la donna in strada, ha cercato anche di investirla fortunatamente senza riuscirci. Il tutto sotto gli occhi attoniti dei figlioletti. Non contento, poi ha iniziato a inveire scagliandosi contro alcuni passanti che si erano fermati per prestare assistenza, lanciando sassi contro le altre vetture e i presenti danneggiando macchine e ferendo alcuni automobilisti.

Una scena da film interrotta solo dall'arrivo delle volanti della polizia che al termine di un inseguimento hanno bloccato e arrestato l'uomo, non senza difficoltà. Alla vista degli agenti infatti il protagonista della storia, in evidente stato di agitazione, è riuscito a sottrarre un’auto ed è fuggito in modo repentino e pericoloso tanto da andare più volte a sbattere contro il guard-rail, rischiando anche di investire chi capitava lungo la sua traiettoria.

L’uomo ora deve rispondere delle pesanti accuse di tentato omicidio, furto aggravato, atti persecutori, minacce gravi, lesioni e resistenza oltraggio e violenza a Pubblico Ufficiale. Su di lui ora pesa anche l'accusa di violenze sulla compagna dopo che la donna ha deciso di denunciarlo raccontando agli inquirenti di essere vittima di violenze da oltre due anni.