OTRANTO (LECCE) – Dramma nelle acque di Porto Badisco dove uno dei componenti del direttivo Centro sub nuoto club 2000 Faenza, che a Otranto ha organizzato i campionati italiani di fotografia subacquea digitale, è morto durante un'immersione.

La vittima è Antonio Taroni, di 69 anni, di Faenza (Ravenna), provetto istruttore da decenni e impegnato come giudice di gara. Al termine del campionato si è immerso insieme ad altri sub per un momento di svago, quando a circa quattro metri di profondità è stato colto da malore.

E' stato soccorso e portato a riva in barca, ma non c'è stato nulla da fare. La serata conclusiva della manifestazione, prevista con la premiazione di questa sera, non è stata annullata.