Ladri gentiluomini in provincia di Lecce. Hanno soccorso la direttrice, colta da malore, della filiale dell'ufficio postale, dove avevano appena compiuto una rapina a mano armato, dandole un bicchiere di acqua per farla riprendere. I fatti sono avvenuti a Castrì di Lecce, dove ora sono in corso indagini da parte dei carabinieri locali per individuare e arrestare i tre rapinatori che sono riusciti a fuggire portando via circa 60mila euro.

I malviventi erano nell’ufficio postale notte attraverso un foro nel muro esterno. Quindi hanno atteso fino alle 8 del mattino, l’apertura delle parte e l'arrivo dei dipendenti. Quindi sono entrati in azione. Armi in pugno, volto coperto, si sono fatti consegnare tutto il denaro contante nelle casse. Ma durante la rapina sono stati interrotti da un fuori programma. La paura ha infatti tradito la direttrice che si è sentita male. I tre però non sono stati a guardare e hanno prontamente soccorso la donna. Le hanno dato un bicchiere di acqua e l’hanno tranquillizzata per poi terminare quanto iniziato pochi minuti prima: alla fine hanno fatto perdere le proprie tracce portando con sé un bottino di circa 60.000 euro.

Ora spetterà alle autorità competenti rintracciare i tre ladri gentlemen, anche se al momento gli unici indizi utili sembra arrivare dalle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona La direttrice si è ripresa pienamente.