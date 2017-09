Una tragedia sfiorata a Surbo, in provincia di Lecce, dove un bimbo di poco più di un anno ha rischiato la vita mentre mangiava. Provvidenziale è stato l'intervento dei carabinieri, che si trovavano nella zona per un normale servizio di controllo. Come raccontano i quotidiani locali, poco dopo le 20 di ieri, 10 settembre, una pattuglia del NORM della Compagnia di Lecce, durante lo svolgimento dell’attività di routine, è stata allertata dalla Centrale Operativa.

Giunti rapidamente nei pressi dell’abitazione dove si stava consumando la tragedia, i militari dell’Arma hanno incrociato in strada la madre disperata che teneva stretto tra le braccia il figlioletto: la donna ha spiegato loro che il piccolo aveva ingerito un pezzo di pizza, ma il boccone gli era andato di traverso, provocando un principio di soffocamento.

I carabinieri hanno immediatamente compiuto le prime manovre di rianimazione sul posto. Poi, considerando la gravità della situazione, hanno fatto salire la madre e il bimbo a bordo della gazzella e si sono recati nel più breve tempo possibile all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Ad attendere la pattuglia, c’era già l’equipe di medici che, precedentemente avvertita, ha subito potuto sottoporre il bambino alle cure di emergenza: le vie respiratorie del bimbo sono state liberate e così ha avuta salva la vita. Il giovanissimo paziente è stato poi dichiarato fuori pericolo.