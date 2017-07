Tragedia nella tarda mattinata di domenica 30 luglio a Melissano, in provincia di Lecce. Una bimba di 10 anni è morta soffocata da un boccone di carne, che le era andato di traverso, mentre si trovava a casa, in via Piazza Vecchia, con i genitori, intenti a preparare il pranzo per tutta la famiglia. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, Serena Bianchi era in attesa di consumare a tavola il pasto domenicale, quando ha deciso di assaggiare un pezzo della carne che era ancora in cottura, un gesto questo che le è stato fatale.

Il cibo, infatti, le è andato di traverso ostruendo la trachea e impedendole di respirare. I genitori hanno cercato di soccorrerla in tutti i modi ma all'arrivo dei sanitari del 118 non c'era più nulla da fare. La bimba era già deceduta e si sono rivelati inutili tutti i tentativi di rianimarla. Il magistrato di turno, Elena Vallefuoco, ha già disposto lo svincolo della salma non ravvisando alcun elemento di responsabilità e senza necessità di effettuare l'autopsia sul corpo di Serena. È così stata accertata la morte per arresto cardiorespiratorio dovuto a un cosiddetto bolo carneo che si è bloccato nell’esofago. Intanto, nel comune salentino è immediatamente scattata una gara di solidarietà per aiutare la famiglia della vittima, di umili origini, per sostenere le spese per i funerali. Non è la prima volta che si registra un episodio del genere. Solo la scorsa settimana, una donna di 76 anni era morta per lo stesso motivo mentre pranzava insieme ad amici e parenti in un ristorante di Torino.