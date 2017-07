Ha avuto un esito drammatico l'incidente che si è verificato ieri mattina lungo la strada che collega Martano alla vicina Borgagne, in Puglia: Antonio Specchia, 34 anni, è morto in seguito allo schianto tra un camion di una nota società di arredamenti e il trattore su cui era alla guida. Il giovane è rimasto schiacciato, dopo che il veicolo si è ribaltato nell’impatto.

Le condizioni dell'uomo sono apparse fin da subito molto gravi agli occhi dei medici e infermieri del 118, arrivati sul posto insieme ad una squadra dei Vigili del Fuoco. I sanitari hanno estratto il corpo dell’agricoltore e, a sirene spiegate, l'hanno accompagnato in codice rosso all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. L’uomo era cosciente, ma le sue condizioni cliniche sono via via peggiorate nel corso delle ore: sono infatti risultate troppo gravi le ferite riportate da Specchia nell’impatto. I medici del nosocomio leccese hanno fatto di tutto per strapparlo alla morte, ma il 34enne è deceduto poco dopo a causa delle “lesioni interne da schiacciamento”.

Stando a una prima ricostruzione, sarebbe stato il camioncino della società di arredamento a tamponare il mezzo agricolo, anche se al riguardo non vi è ancora la certezza da parte delle autorità. Ci penseranno i carabinieri della stazione locale, arrivati sul posto per effettuare i rilievi del caso, a ricostruire quei drammatici momenti. Il conducente del camion sarà sottoposto, come da prassi, agli accertamenti per verificare l'eventuale presenza di droga o alcool nel sangue.