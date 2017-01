Dramma questa mattina all'interno di un liceo di Lecce, dove una studentessa di sedici anni avrebbe tentato di tagliarsi le vene. Fortunatamente la giovane non è in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito, il fatto è avvenuto alla terza ora, poco prima del compito di Fisica in programma nella classe della sedicenne. La ragazza avrebbe chiesto all’insegnante di poter andare in bagno ed è stato proprio il perdurare dell’assenza ad allarmare il docente il quale ha chiesto a un’altra studentessa di andare a verificare cosa stesse accadendo. Sarebbe stata dunque la compagna di classe della giovane a trovarla nel bagno. La ragazza presentava un taglio a un polso e intorno a lei, a terra nel bagno della scuola, c’era del sangue.

Diagnosticata una lesione superficiale auto inferta – La giovane, quando è arrivata la sua compagna, era ancora lucida e stava ascoltando ad alto volume la musica col cellulare. Subito la studentessa è stata portata in ospedale dove i sanitari le hanno diagnosticato una lesione superficiale auto inferta sembrerebbe durante un attacco di ansia di cui sembra che la sedicenne soffra a causa di un lieve stato depressivo. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri mentre la dirigente scolastica dopo l’episodio ha provveduto ad informare il Provveditore e il Tribunale dei Minorenni.