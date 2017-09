È stato ritrovato senza vita il corpo di Noemi Durini, la 16enne scomparsa da Specchia (Lecce) il 3 settembre scorso. A indicare agli inquirenti il luogo in cui si trovava il cadavere, nei pressi di Castrignano del Capo, sarebbe stato fidanzato 17enne che, sotto interrogatorio, ha confessato l'omicidio. Soltanto poche ore prima la procura per i minorenni aveva indagato il ragazzo per omicidio volontario. L'iscrizione del suo nome nel registro degli indagati era stata disposta dalla Procura per i minorenni di Lecce per permettere l'esecuzione di accertamenti utili alle indagini. Inizialmente il ragazzo aveva sempre ribadito la stessa versione cioè di aver incontrato la fidanzata all'alba del 3 settembre e di averla lasciata nei pressi del campo sportivo di Specchia, a poca distanza dalla sua abitazione, poi la confessione. Per la morte della sedicenne di Specchia è indagato ora anche il padre 41enne del ragazzo per concorso nell'omicidio volontario con il figlio.

Alla luce degli eventi è ancora più inquietante l'ultimo post che la giovane aveva pubblicato sul suo profilo Facebook prima di sparire. "Non è amore se ti fa male, non è amore se ti controlla, non è amore se ti fa paura, non è amore se ti picchia, non è amore se ti umilia…." aveva scritto infatti la 16enne Noemi Durini il 23 agosto, pubblicando sul suo profilo social una foto conto la violenza sulle donne e le parole di una poesia dalla pagina ‘Amor del Pendejos'. Sette giorni più tardi la 16enne è scomparsa di casa ed è stata ritrovata oggi cadavere.

Le indagini sull'auto del 17enne.

Da giorni gli inquirenti stavano esaminando l'auto, una Fiat 500, a bordo della quale, all’alba del 3 settembre, Noemi si trovava in compagnia del fidanzato ma non è stata trovata nessuna traccia di sangue, né di altri elementi che potessero far pensare ad un evento violento. Di lei non sia avevano più notizie da undici giorni. La certezza che la coppia fosse sulla vettura poche ore prima della scomparsa della teenager è stata data dalle riprese di una telecamera di sicurezza di un’abitazione del comune pugliese. L’auto, di proprietà della famiglia del ragazzo, è da giorni sotto sequestro su disposizione della magistratura che indagava per sequestro di persona. Un secondo fascicolo di inchiesta poi è stato inaugurato dalla Procura per i Minorenni, nell'eventualità che a compiere il reato fosse stato un minorenne. Il 17enne durante l’interrogatorio aveva ammesso di aver accompagnato la giovane al campo sportivo di Alessano e di averla lasciata lì. Tuttavia non è riuscito a spiegare come la giovane sia poi sparita nel nulla.

Il rapporto tra le due famiglie non era buono.

Oggi nel palazzo di Giustizia di Lecce si sono incontrati due pm (della procura ordinaria e di quella per i minori) che seguono il caso. Sono stati loro a decidere sulle prime iscrizioni nel registro degli indagati. E' stato fatto un aggiornamento sulle ricerche che proseguono anche nei campi tra Specchia, Alessano (dove vive la famiglia del fidanzato) e il Capo di Leuca. Prevista nel primo pomeriggio anche una conferenza stampa dei famigliari di Noemi nella sede della Prefettura. Come è emerso tra le famiglie della giovane e del 17enne il rapporto era tutt’altro che idilliaco. Qualche tempo fa la mamma di Noemi aveva segnalato alla magistratura minorile il ragazzino a causa del suo comportamento violento. Per questo motivo erano sorti accesi contrasti tra le due famiglie. Ieri è stato diffuso il filmato in cui il minorenne colpisce un’auto con una sedia di plastica nei pressi di un bar, sembra dopo aver discusso proprio con il padre di Noemi nei giorni successivi alla sua sparizione.