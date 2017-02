Finora ha ottenuto oltre venticinque milioni di visualizzazioni un video della piccola Leah Carroll, una bambina californiana di quattro anni che con la sua forza e il suo coraggio ha commosso milioni di persone in tutto il mondo. Il filmato, pubblicato su Facebook dalla mamma della bimba, ritrae la piccola Leah in ospedale, dove la bambina è costretta a causa di una malattia. Affetta da neutropenia congenita grave, Leah ha già affrontato due trapianti di midollo osseo, trascorrendo gli ultimi 322 giorni della sua vita distante dalla sua famiglia e dalla sua casa. Oltre alla malattia, la piccola ha avuto anche molte complicazioni in questi ultimi tempi che l’hanno costretta a restare in ospedale.

Leah balla e canta in ospedale – Insomma, una vita non semplice per una bambina di soli quattro anni che però sta dimostrando davvero di avere la forza di una guerriera. Nonostante la malattia, Leah infatti non ha mai perso il sorriso e il video pubblicato dalla mamma, Lindsay Chapman-Carroll, su Facebook ne è la dimostrazione. Si vede la bimba cantare e ballare sulle note della sua canzone preferita. La sua vocina fa tenerezza e la sua storia, si legge sui media statunitensi, è di esempio per tantissime persone che come lei vivono una malattia.

Tanti i commenti lasciati su Facebook per Leah e per la sua famiglia – “Che bella anima! Io e la mia famiglia stiamo pregando per te”, è uno dei commenti lasciati sotto il video della bimba. “Lei è davvero di ispirazione per tutti noi e sono contento di aver visto questo post”, ha scritto un altro utente. “Siamo molto grati per tutto l’amore e il supporto, siamo stati sommersi dai messaggi e vogliamo ringraziare tutti”, ha scritto la mamma di Leah dopo il video è diventato virale aggiungendo di augurarsi di poter portare presto la figlia a casa.