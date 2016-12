No a strade, piazze, statue e immagini di Fidel Castro nei luoghi pubblici di Cuba. A stabilirlo è una legge approvata nei giorni scorsi dal Parlamento che si conforma in questo modo alle ultime volontà del padre della rivoluzione cubana, morto il 25 novembre scorso all'età di 90 anni. Castro aveva da tempo deciso di uscire dalla scena politica del paese, dando le redini del potere al fratello Raul, ma in pochi potevano immaginare che una delle figure simbolo del secolo scorso avrebbe desiderato, dopo la morte, non essere ricordato dalle istituzioni del suo paese.

Approvata con consenso unanime su proposta del Consiglio di Stato presieduto da Raul Castro, presidente e fratello di Fidel, la legge vieta l'uso del nome del Lider Maximo per "battezzare istituzioni, luoghi, parchi, viali, strade o altri siti pubblici, come anche ogni tipo di decorazione, riconoscenza o titolo onorifico". Castro, inoltre, non dovrà essere usato per "erigere monumenti, busti, statue, monete commemorative o altre forme simili di omaggio", aggiunge il testo di cui danno notizia i media cubani. L'immagine di Fidel – per finire – non potrà essere usata "a fini commerciali o pubblicitari". Evidentemente il "Leader Maximo"temeva di fare la fine del suo storico collaboratore, il comandante Che Guevara, la cui immagine è diventata un'icona pop.

La decisioni di Fidel di non diventare un'icona cubana era stata in qualche modo annunciata da Raul poche ore prima del funerale del fratello: "Fidel ha respinto ogni manifestazione di culto della personalità fino alle ultime ore della sua vita". In realtà la legge approvata dal Parlamento dell'Avana prevede anche qualche eccezione, per esempio l'uso del nome di Fidel Castro per battezzare un'istituzione che sarà esclusivamente dedicata allo studio della sua "inestimabile traiettoria nella storia" cubana, hanno precisato i media. Oppure sarà consentito agli artisti d'ispirarsi alla figura del Lider Maximo per le loro opere.