Il Codacons anche per quest’anno ha realizzato la classifica delle spiagge più costose ed esclusive d’Italia. La prima sorpresa che emerge dallo studio riguarda un cambio al vertice della classifica: la spiaggia più esclusiva è il Twiga di Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca. Lo stabilimento balneare di Flavio Briatore quest’anno vince sull'Hotel Excelsior di Venezia conquistando appunto il titolo di spiaggia più cara d’Italia. Il Twiga è uno stabilimento che ha introdotto anche i “Presidential Gazebo”, strutture dotate di televisione e musica, il cui costo di noleggio giornaliero ad agosto è pari a 1000 euro. L’Hotel Excelsior di Venezia, dove una capanna in zona centrale costa 410 euro al giorno, finisce al secondo posto della classifica Codacons mentre il terzo gradino del podio appartiene alla sarda Porto Cervo dove per l’affitto giornaliero di un ombrellone e due lettini si spendono 400 euro. Più in basso in classifica troviamo poi Lerici (300 euro), Forte dei Marmi (fino a 290 euro), e l’Argentario (150 euro).

Stabilimenti balneari esclusivi che offrono servizi di lusso – Il Codacons spiega che ovviamente si parla di stabilimenti balneari esclusivi, che offrono servizi di lusso ai clienti e diversi benefit accessori come cassapanche, teli da mare personalizzati, cassaforte per conservare oggetti preziosi, e in alcuni casi anche acqua e frutta inclusi nei costi del noleggio. “Il nostro studio – così Carlo Rienzi, presidente Codacons – è lo specchio delle enormi disuguaglianze sociali che caratterizzano il Paese. Da un lato è aumentato, negli anni della crisi, il numero di italiani che rinunciano alle vacanze estive, non potendosele permettere, dall’altro abbiamo tariffe di stabilimenti balneari che, in alcuni casi, raggiungono quasi il livello di uno stipendio per una sola giornata di mare”.

La classifica Codacons delle spiagge più costose d’Italia ad agosto 2017: