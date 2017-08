Qualche giorno fa, il ministro degli Interni Marco Minniti, nel rivendicare l’efficacia dell’azione politica del Governo, ha parlato di un rischio per la tenuta democratica del Paese, mettendolo in relazione con gli sbarchi di migranti sulle coste italiane. La questione è stata rilanciata dal capo della Polizia Gabrielli, mentre sul punto il ministro della giustizia Andrea Orlando ha spiegato di non condividere la posizione del suo collega titolare del ministero degli Interni.

La questione sbarchi resta dunque al centro dello scontro politico, con l’intervento del MoVimento 5 Stelle, che critica nuovamente le scelte del Governo. Sotto osservazione il vertice di Parigi, celebrato come un successo dal Partito Democratico e bocciato senza appello dai grillini. Scrive Luigi Di Maio

Oggi fiumi di inchiostro e prime pagine dei giornali dedicati al vertice di Parigi sull’emergenza immigrazione, con il governo e il Pd che celebrano un risultato che non c’è. Di che cosa si compiacciono? Di essere stati invitati da Macron a partecipare al vertice, dopo che nemmeno un mese fa lo stesso presidente francese li aveva clamorosamente esclusi? Dovremmo gioire solo perchè questa volta non ci hanno tenuti in panchina nella gestione di un’emergenza che è tutta sulle nostre spalle?

L'unico risultato finora ottenuto e da tutti riconosciuto è arrivato grazie alla stretta sulle Ong non trasparenti, una richiesta che il MoVimento 5 Stelle ha avanzato ad aprile tra gli insulti generali, per poi vederla diventare proposta del governo. Per il resto, da Parigi non sono uscite azioni concrete da mettere in campo subito. Si parla solo di intenti e di un piano d’azione che non sappiamo quanto tempo ci vorrà prima che divenga realtà.