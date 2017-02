Le scrive un messaggio nel bagno dell’aereo e la salva: il gesto eroico della hostess

Shelia Fedrick, 49 anni, ha salvato un'adolescente, vittima della tratta di esseri umani, su un volo da Seattle a San Francisco. La donna ha capito subito che c'era qualcosa che non andava in quella ragazzina e ha agito come meglio non poteva per evitare che l'anziano accanto a lei intuisse tutto.