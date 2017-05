Fermata dalla polizia per un controllo del tasso alcolico e trovata positiva, aveva pensato di chiamare il padre a casa per farsi venire a prendere dopo il ritiro della patente da parte degli agenti. All'arrivo del genitore, però, l'amara sorpresa per entrambi: i poliziotti hanno ritirato il documento anche all'uomo perché risultato positivo anche lui all'alcotest. È l'incredibile avventura di una famigliola toscana residente a Pisa che, come racconta il quotidiano Il Tirreno, è potuta tornare a casa in macchina solo grazie alla mamma che fortunatamente non aveva bevuto.

L'episodio risale a sabato scorso quando la ragazza, beccata al volante mentre ritornava a casa con tasso alcolemico di un grammo per litro e quindi ben superiore al valore minimo legale per guidare che è di 0,5 g/l, ha chiamato il padre intorno alle tre di notte raccontando l'accaduto e chiedendo di andarla a prendere. Il genitore, che era già andato a letto, si è rivestito e con la mogie ha raggiunto la figlia. A questo punto però gli agenti hanno deciso di controllare anche lui scoprendo che aveva un tasso di 0,59 e hanno dovuto procedere al secondo ritiro di patente. Inutile spiegare agli agenti che era già a letto e che aveva bevuto a cena solo una birra, a riportare a casa padre e figlia ci ha dovuto pensare la moglie e mamma.