È un quadro di "moderato ottimismo" quello che emerge dal rapporto "Prospettive dell'economia italiana", pubblicato in queste ore dall'ISTAT. L'Istituto Nazionale di Statistica, in particolare, mette nero su bianco le previsioni per l'economia italiana, analizzando una serie di indicatori principali che possono essere confrontati con quelli indicati dal Governo nel Documento di Economia e Finanza.

"Nel primo trimestre del 2017, il Pil ha registrato un ulteriore miglioramento", si legge nel report, che continua ricordando il consolidamento della fase di recupero avviata agli inizi del 2015. La proiezione per i prossimi mesi è dunque positiva

Nel 2017 il Pil è previsto in aumento dell’1,0% supportato dal proseguimento della fase

espansiva della domanda interna (1,1 punti percentuali il contributo al netto delle scorte). I consumi delle famiglie forniranno un apporto rilevante alla crescita seppure con una intensità meno accentuata di quella registrata nel biennio precedente. Anche gli investimenti contribuiranno in misura significativa al miglioramento del Pil con tassi di crescita in linea con quelli dell’anno precedente. La ripresa del commercio internazionale è attesa rafforzare la dinamica delle esportazioni e delle importazioni. Nel complesso nel 2017 il contributo estero risulterebbe lievemente negativo (-0,1 punti percentuali).

Mentre gli investimenti esteri risultano "in consolidamento", c'è da registrare un rallentamento dei consumi bilanciato dalla buona accelerazione dell'inflazione: "Nei primi mesi dell’anno l’inflazione al consumo ha segnato una accelerazione. Il recupero rispetto ai minimi toccati nella prima parte del 2016 si è manifestato con evidenza tra l’autunno scorso e l’inizio della primavera: il ritmo di crescita su base annua dei prezzi al consumo (NIC) è

aumentato passando da -0,2% di ottobre 2016 a +1,9% di aprile".

Di particolare interesse risultano i dati riguardanti l'occupazione