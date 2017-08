in foto: La famosa maschera di Agamennone

Grazie alle analisi del Dna dei reperti archeologici, tra cui salme, oggi è possibile ricostruire le migrazioni dei popoli antichi e trovare conferma o negazione di ciò che già sappiamo per altri versi, come la letteratura o la storia. La scienza per confermare Omero e Erodoto, insomma. O smentirli. In questo caso, secondo uno studio pubblicato su "Nature", è stato tracciato l’albero genealogico degli abitanti dell’Egeo dall’età del bronzo a quella odierna, confrontando il genoma di 19 scheletri antichi ritrovati a Creta messo a confronto con quello di oltre 2mila greci di oggi.

Il risultato ha confermato che i greci moderni sono figli di Agamennone, siccome gran parte del loro Dna coincide con quello dei micenei. A sua volta, il Dna miceneo deriva per tre quarti dal genoma dei primi agricoltori dell’Anatolia occidentale, in Turchia, il che spiega il tracciato delle migrazioni degli antichi uomini dell’età del bronzo (epoca che va dal 3.300 al 1.200 a.C.) verso l’Egeo e Creta. Sempre proseguendo nei confronti, i micenei mostrano un legame più recente con i popoli delle steppe del Caucaso.

L’idea di risalire alle radici di queste migrazioni usando il Dna è venuta a George Stamatoyannopoulos, genetista dell’università di Washington con la passione per la storia, il quale ha dichiarato a Nature

Da più di un secolo circolano idee controverse sulle origini dei greci. C’è l’ipotesi dell’Atena Nera, secondo cui la civiltà classica avrebbe origini afroasiatiche. E c'è l’ipotesi dello storico tedesco Fallmerayer, che nel 19esimo secolo scrisse che i discendenti degli antichi greci si erano estinti nel medioevo.

Queste ipotesi, però, verrebbero squalificate dal Dna. E confermerebbero quanto scritto da Omero ed Erodoto.