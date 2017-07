La mafia siciliana resta ancora fortemente radicata sul territorio e pervade ogni aspetto della vita sociale mettendo le mani su imprenditoria e uffici pubblici. È quanto emerge da una lunga e complessa inchiesta condotta dai carabinieri del Ros e del comando provinciale di Messina che nella mattinata di giovedì ha portato ad un vasto blitz antimafia denominato "Beta" con trenta arresti e centinaia di perquisizioni in uffici e aziende. In manette infatti sono finiti molti professionisti, imprenditori, titolari di società e funzionari pubblici del Comune.

Secondo gli inquirenti gli indagati destinatari delle misure cautelari erano tutti connessi "a un disegno di gestione di interessi economici illeciti contrassegnati da riservatezza e reciproca affidabilità". Gli arresti hanno riguardato personaggi anche molto impegnati nella vita pubblica come dimostrano i fermi scattati oltre che a Messina anche nelle province di Catania, Siracusa, Milano e Torino. Per 10 degli indagati il Giudice perle indagini preliminari ha disposto la misura degli arresti domiciliari.

I reati contestati dalla Procura di Messina a vario titolo sono di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, estorsione, corruzione, trasferimento fraudolento di valori, turbata libertà degli incanti, esercizio abusivo dell’attività di giochi e scommesse, riciclaggio e illeciti in materia di armi.

Le indagini dei carabinieri, coordinate dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e dai sostituti Liliana Todaro, Maria Pellegrino e Antonio Carchietti, in particolare hanno consentito di accertare, per la prima volta, l’operatività su Messina di una cellula di Cosa Nostra catanese, diretta emanazione della cosca mafiosa dei Santapaola. Nel dettaglio, è stata scoperta la collusione con funzionari dell’amministrazione comunale messinese per l’acquisizione di immobili e l'interesse per appalti pubblici e privati del capoluogo. Dalle intercettazioni è emersa, inoltre, la disponibilità di armi e l’esistenza di collusioni con esponenti delle istituzioni anche presso organi di polizia e Procura finalizzati ad ottenere notizie su eventuali indagini in corso.