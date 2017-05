Stanca di ricevere continuamente su facebook messaggi osceni e foto hard da perfetti sconosciuti attirati solo dalle sue foto, ha pensato bene di vendicarsi a modo suo mettendo al corrente delle foto con degli screenshot le stesse madri, moglie e fidanzate dei mittenti. Come racconta il tabloid britannico Mirror, così ha cercato di difendersi la 23enne inglese Chloe-Anne Pasquet, che però suo malgrado si è ritrovata a sua volta l'account bloccato per violazione dei termini d'uso. "Ricevo una quantità impressionante di messaggi ogni giorno. Almeno tre volte a settimana mi arrivano anche foto di peni in erezione, per non parlare degli insulti gratuiti. Dovevo fare qualcosa, non ne potevo più" ha spiegato la 23enne che lavora come istruttrice di pole dance..

"Ricevo messaggi e foto osceni da uomini di tutte le età: ci sono 40enni come adolescenti, in molti casi ho scritto alle mamme dei ragazzini invitandole a scambiare due parole con i figli" ha raccontato ancora la ragazza, sfogandosi: "Non è accettabile che trattino le donne solo come un oggetto sessuale. Ragazzi e uomini che dicono ‘Ti stuprerei' o ‘Sei proprio una p…a', sembrano pensare che possano trattare una donna come spazzatura". "Vorrei che i social media proteggessero gli utenti da messaggi espliciti non richiesti o indesiderati. Invece hanno bloccato me dopo che ho postato sulla bacheca di un uomo quello che mi aveva scritto in privato" ha concluso Chloe.